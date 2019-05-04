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В Щекино судебный пристав спас юного пассажира маршрутки
Фото: busphoto.ru

В Щекино судебный пристав спас юного пассажира маршрутки

Вадим Надеждин оказал первую помощь мальчику, у которого случился приступ эпилепсии.

На минувшей неделе сотрудник УФССП России по Тульской области из Щекинского района Вадим Надежин добирался на работу на общественном транспорте. Внезапно одному из пассажиров маршрутки стало плохо – мальчик потерял сознание, начался припадок.

Вадим Надежин сразу распознал приступ эпилепсии и прямо в салоне микроавтобуса начал оказывать ребенку первую помощь. До прибытия бригады медиков судебный пристав оставался рядом с пострадавшим.

Благодаря действиям Вадима Надежина жизнь школьника оказалась вне опасности, отмечает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:18 +19
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Место
Тульская областьЩекино

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