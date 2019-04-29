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В массовом захоронении в Тульской области найдены бойцы 116-й отдельной морской стрелковой бригады
Фото Михаила Булдакова.

В массовом захоронении в Тульской области найдены бойцы 116-й отдельной морской стрелковой бригады

Такие выводы сделали поисковики на основе обнаруженных вещей.

В Арсеньевском районе возле деревни Поляны поисковики продолжают работы в месте массового захоронения солдат, погибших 22 февраля 1943 года.

В настоящий момент подняты останки более 200 солдат и офицеров РККА. Обнаружены личные вещи, в том числе подписанная ложка и два смертных медальона.

Как рассказал командир отряда «Штурм» Михаил Булдаков, на основании находок можно сделать вывод, что в захоронении также находятся останки бойцов 116 отдельной морской стрелковой бригады.

На месте работают поисковики ТРПОО «ПО «Штурм», морского поискового отряда «Честь имею», поисковый отряд «Зеленоград. 41-й километр», а также поисковики отрядов «Бастион» и «Выступ 1942» СПО/ДОСААФ/РВИО.

 

Отметим, что эксгумационные работы в лесу Арсеньевского района стартовали 15 апреля. Поисковики подняли на поверхность множество боеприпасов, фрагментов обмундирования и предметов военного обихода. Все находки, не имеющие свободного гражданского оборота, переданы сотрудникам полиции.

Одновременно с полевыми работами поисковики проводят архивные исследования, чтобы проследить боевой путь войскового соединения и, по возможности, установить личности погибших.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:40 +3
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