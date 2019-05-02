В Тульской области пройдет донорская акция «Ради жизни»
Акция посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
6 и 7 мая в Тульской области пройдет донорская акция «Ради жизни», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Туляков приглашают стать безвозмездными донорами крови. Акция пройдет по следующим адресам:
- Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, прием: 6 мая — с 8.00 до 12.30; 7 мая — с 8.00 до 12.00. Тел. (4872) 36−72−89.
- Тула, ул. Майская, д. 3, прием доноров: 6 мая с 8.00 до 12.00; 7 мая — с 8.00 до 11.20. Тел. (4872) 48−21−37, 48−59−85.
- Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а, прием доноров: 6 мая — с 8.00 до 10.30; 7 мая — с 8.00 до 10.00. Тел. (48762) 6−28−67.
- Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, прием доноров: 6 мая — с 8.00 до 12.30; 7 мая — с 8.00 до 10.30. Тел. (48741) 5−56−10.
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