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В Тульской области пройдет донорская акция «Ради жизни»

В Тульской области пройдет донорская акция «Ради жизни»

Акция посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

6 и 7 мая в Тульской области пройдет донорская акция «Ради жизни», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Туляков приглашают стать безвозмездными донорами крови. Акция пройдет по следующим адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, прием: 6 мая — с 8.00 до 12.30; 7 мая — с 8.00 до 12.00. Тел. (4872) 36−72−89.
  • Тула, ул. Майская, д. 3, прием доноров: 6 мая с 8.00 до 12.00; 7 мая — с 8.00 до 11.20. Тел. (4872) 48−21−37, 48−59−85.
  • Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а, прием доноров: 6 мая — с 8.00 до 10.30; 7 мая — с 8.00 до 10.00. Тел. (48762) 6−28−67.
  • Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, прием доноров: 6 мая — с 8.00 до 12.30; 7 мая — с 8.00 до 10.30. Тел. (48741) 5−56−10.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:35 +4
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