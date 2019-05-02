Акция посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

6 и 7 мая в Тульской области пройдет донорская акция «Ради жизни», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Туляков приглашают стать безвозмездными донорами крови. Акция пройдет по следующим адресам: