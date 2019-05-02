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Тульская морская свинка стала звездой интернета
Фото Анжелы Клочковой.

Тульская морская свинка стала звездой интернета

Трогательная история случилась в одном из зоомагазинов Тулы.

Морская свинка из Тулы по кличке Моня стала звездой интернета после того, как одна неравнодушная девушка опубликовала ее фото в твиттере.

- Это Моня. Она продается в зоомагазине, но никому не нравится. Кроме *****, ее еще ужасом называют. А по мне так она очень милая и ласковая. Стесняется, когда хвалят. Может, кому понравится еще, — написала Анжела Клочкова на своей страничке.

Моня — свинка-альбинос. У нее розовая кожа и красные глаза. Из-за своей специфической внешности она не нравилась покупателям.

За два дня твит Анжелы набрал более 12 тысяч лайков и почти 2 тысячи репостов. Пользователи мессенджера поддержали Моню. Люди из разных городов России, а также Белоруссии интересовались, где можно купить эту морскую свинку.

В итоге Моня обрела дом.


Фото: @etoneantipova.

Как пишет новоиспеченная хозяйка морской свинки, возможно, у Мони скоро появится своя страничка в Инстаграм.

Вот такая милая история.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:34 +7
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