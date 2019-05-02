В Тульской области проснулись гадюки

Фото Тульского экзотариума.

Что делать, если вы встретили змею в лесу или на своем дачном участке? Советы дают эксперты.

В Тульской области проснулись змеи. Эксперты говорят, что в этот период времени они выходят из спячки и греются на солнышке. К тому же сейчас у змей начался брачный период — они ищут себе пару.

В последнее время участились случаи обращения жителей региона к специалистам Тульского экзотариума. Туляки находят змей в своих хозпостройках или на дачных участках. В основном, это гадюки.

Как ее отличить от других змей? По характерному зигзагообразному рисунку на спине. Иногда встречаются экземпляры черного цвета, которых легко отличить от ужей по отсутствию характерных желтых, белесых или оранжевых пятен на голове.

Обыкновенная гадюка уничтожает грызунов, которые переносят опасные, зачастую смертельные, для человека инфекции (чуму, энцефалит, геморрагическую лихорадку, туляремию и др.). А ее яд используется для изготовления ряда лекарственных препаратов и косметических средств.

Гадюки обитают на всей территории Тульской области в светлых лесах, на заросших кустарником берегах водоемов, на болотах. Они придерживаются прогреваемых солнцем опушек, полян, просек, зарастающих вырубок и гарей.

В Тульской области чаще встречаются на склонах Оки, Упы, Осетра и других рек, предпочтительно с выходом известняков, а также в заброшенных карьерах.

Обратите внимание, что укус гадюки болезненный, сопровождается отеками и гематомами.

Что делать, если на своем участке вы обнаружили эту змею? Бороться с грызунами – основным объектом питания гадюк, поддерживать порядок на территории. Обязательно нужно приобрести в аптечку противоаллергические (антигистаминные) препараты в ампулах и одноразовые шприцы.

Как поведет себя гадюка при встрече с человеком? Обычно, она уползает. Но застигнутая врасплох гадюка может нанести защитный укус.

Наибольшее количество укусов приходится на период с июля по сентябрь. Именно в это время люди чаще выбираются на природу отдохнуть, собрать грибы и ягоды.

Что делать, если обнаружили «яйца гадюк»? Ничего! Это вероятнее всего яйца ужа. Гадюки рождают живых детенышей.

при укусе гадюки

НЕОБХОДИМО:

Успокоить пострадавшего и убедить его меньше двигаться. Место укуса и кожу вокруг ранки обработать любым антисептиком и, по возможности, закрыть свободной повязкой. Ввести противоаллергический препарат. Если нет возможности сделать укол, принять противоаллергические таблетки в соответствии с весом и возрастом. Снять кольца, браслеты, часы с укушенной конечности. Выпить не менее 1 л воды. Доставить пострадавшего в больницу.

ЗАПРЕЩЕНО:

Разрезать или прижигать место укуса. Отсасывать яд ртом. Накладывать тугую повязку, жгут. Принимать алкоголь.

СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Укус гадюки болезненный, но приводит к смертельному исходу лишь в исключительных случаях.

Основные симптомы укуса гадюки: усиливающаяся боль и развитие отёка в месте укуса.

Как правило, аллергики тяжелее переносят укус гадюки.

Как избежать укуса гадюки?