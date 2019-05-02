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МЧС прокомментировало крупный пожар на мусорном полигоне в Тульской области
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

МЧС прокомментировало крупный пожар на мусорном полигоне в Тульской области

Пожарные расчеты тушили возгорание всю ночь.

Ранее Myslo сообщал о крупном пожаре, который начался 1 мая примерно в 18.00 в Заокском районе. Возле деревни Нечаево произошло возгорание на территории недействующего мусорного полигона. По некоторым данным, огонь охватил 20 тысяч квадратных метров.

На место происшествия были направлены подразделения МЧС России, которые сразу же приступили к тушению пожара. Позже привлекли дополнительную инженерную технику.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Открытое горение ликвидировано. В настоящее время ведется пролив водой всей поверхности полигона и просыпка грунтом. Для этого задействована дополнительная инженерная техника.

Ситуация находится на контроле правительства Тульской области, регионального ГУ МЧС России  и администрации Заокского района.

 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:48 +3
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