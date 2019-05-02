Губернатор поздравил победителей международного чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 мая в Чеченской Республике подвели итоги VII открытого чемпионата ЧР по тактической стрельбе среди силовых подразделений, посвященного памяти первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.



Состязания прошли на базе Российского университета спецназа. Здесь собрались лучшие бойцы сил специального назначения из Китая, Армении, Беларуси, Казахстана и из разных регионов России.

Победителей чемпионата поздравил и наградил Герой России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в 2013—2015 годах возглавлявший Силы специальных операций РФ.

«Своим умением, профессионализмом, а самое главное — патриотизмом вы показываете пример того, каким должен быть мужчина. Не важно, кто сегодня занял первое место, ведь спецназ — это одна семья. Потому что дух воинского братства, стремление быть лучшими из лучших — у вас в крови», — сказал Алексей Дюмин.