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В тульских парках стартовал первый театральный сезон
Фото пресс-службы ГУ ТО "Тульские парки".

В тульских парках стартовал первый театральный сезон

Для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу.

Первый парковый театральный сезон открыл танцевальный флешмоб на фонтанной площади ЦПКиО. В Центральном парке местом притяжения посетителей стала не только площадь перед главной эстрадой с заработавшим фонтаном в новом сезоне, но и еще восемь интерактивных площадок.

Так, ротонда стала объемной декорацией для звучавших популярных партий из нашумевших мюзиклов, а также местом танцев под звуки духового оркестра.

На большом кругу туляки зажигали под латиноамериканские ритмы, осваивая основные движения популярного направления музыкальных тренировок – зумбы.

Как сообщает пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки", здесь также проходила театральная реконструкция - одетые в исторические костюмы актеры предлагали всем желающим примерить кольчугу древних воинов и оценить вес кованных мечей, попробовать силы в шуточном поединке мягкими «дубинами».

В Комсомольском парке на протяжении всего дня выступали детские творческие коллективы, было представлено шоу мыльных пузырей Ольги Колпаковой, фольклорные ансамбли, играл инструментальный оркестр.

В Пролетарском парке посетители услышали мелодии в исполнении инструментального оркестра, насладились песнями ансамбля "Ягори", а также фольклорных коллективов и выступлением иллюзиониста. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:08 +1
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