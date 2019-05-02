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Жительница Киреевска похитила из магазина кофе и шампунь
Фото: http://novosti-saratova.ru.

Жительница Киреевска похитила из магазина кофе и шампунь

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Киреевске в полицию поступило сообщение, что из магазина, расположенного на улице Чехова, кто-то похитил четыре банки кофе и два флакона шампуня.

- Сотрудники полиции при просмотре записи с установленных внутри супермаркета видеокамер выяснили, что ещё 26 апреля хищение совершила молодая женщина, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Оперативники установили личность подозреваемой. Ей оказалась нигде не работающая и ранее судимая за кражи 36-летняя жительница поселка Барсуки. В дежурной части отдела МВД женщина призналась о содеянном.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:31 +1
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