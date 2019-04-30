В Тульской области учреждена новая региональная награда

Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О наградах Тульской области». Новым законом учреждается знак отличия «Почетный наставник», устанавливается порядок и условия награждения.

Новым знаком отличия могут быть награждены наставники, имеющие профессиональные достижения и десятилетний трудовой стаж. Ещё два условия – награждаемый должен подготовить не менее трёх молодых специалистов, а стаж наставничества при этом должен составлять не менее трёх лет.