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В Тульской области учреждена новая региональная награда

В Тульской области учреждена новая региональная награда

Соответствующий закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О наградах Тульской области». Новым законом учреждается знак отличия «Почетный наставник», устанавливается порядок и условия награждения.

Новым знаком отличия могут быть награждены наставники, имеющие профессиональные достижения и десятилетний трудовой стаж. Ещё два условия – награждаемый должен подготовить не менее трёх молодых специалистов, а стаж наставничества при этом должен составлять не менее трёх лет.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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