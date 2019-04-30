В Ленинском женщина из ревности зарезала приятеля

Она задержана и заключена под стражу, расследуется уголовное дело.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области расследуют убийство, произошедшее утром 28 апреля в одном из домов на улице Механизаторов поселка Ленинский. По обвинению в совершении преступления задержана 54-летняя женщина.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в то утро обвиняемая поссорилась со своим знакомым. Причиной конфликта стала ревность. Злоумышленница вооружилась кухонным ножом и ударила мужчину в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Женщина была задержана и доставлена в следственный отдел, ей предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.