В Ленинском женщина из ревности зарезала приятеля
Она задержана и заключена под стражу, расследуется уголовное дело.
Сотрудники СУ СК России по Тульской области расследуют убийство, произошедшее утром 28 апреля в одном из домов на улице Механизаторов поселка Ленинский. По обвинению в совершении преступления задержана 54-летняя женщина.
Как уточняет пресс-служба ведомства, в то утро обвиняемая поссорилась со своим знакомым. Причиной конфликта стала ревность. Злоумышленница вооружилась кухонным ножом и ударила мужчину в грудь. Потерпевший скончался на месте.
Женщина была задержана и доставлена в следственный отдел, ей предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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