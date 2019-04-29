Кому в Туле отключат газ: полный список адресов на май

Фото из архива Myslo.

«Тулагоргаз» обнародовал график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа на май 2019 года.

В мае специалисты АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения проводится с 12.00 до 20.00.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

6 мая

- ул. Верхняя Краснослободская, 97.

13 мая

- ул. Оружейная, 33.

- ул. Оружейная, 42.

- ул. Кирова, 198б.

- ул. Марата, 30, подъезд № 1.

14 мая

- ул. Оружейная, 44.

- ул. Оружейная, 46.

- ул. Марата, 30, подъезд № 2.

- ул. Плеханова, 136, подъезд № 1.

- ул. Марата, 24, подъезд № 1.

- ул. Курковая, 24, подъезд № 1.

15 мая

- ул. Оружейная, 48.

- ул. Оружейная, 52.

- ул. Марата, 24, подъезд № 2.

- ул. Плеханова, 136, подъезд № 2.

16 мая

- 6-й Полюсный проезд, 21.

- ул., Оружейная, 56а.

- ул. Плеханова, 136, подъезд № 3.

- ул. Курковая, 24, подъезд № 2.

20 мая

- ул. Седова, 1, подъезд № 1.

- ул. Металлургов, 20/6; ул. Бардина, 6/20, подъезд № 1.

- ул. Болотова, 69.

21 мая

- пр. Ленина, 137в.

- ул. Новомосковская, 3, подъезды №№ 1-4.

- ул. Седова, 1, подъезд № 2.

- ул. Металлургов, 20/6; ул. Бардина, 6/20, подъезд № 2.

- ул. Плеханова, 136, подъезд № 4.

- ул. Курковая, 24, подъезд № 3.

- ул. Болотова, 69.

22 мая

- ул. Новомосковская, 3, подъезды №№ 5-8.

23 мая

- ул. Ф. Энгельса, 137.

- ул. Оборонная, 91, корпус 1.

- ул. Болдина, 79.

- ул. Курковая, 24, подъезд № 4.

27 мая

- ул. Шевченко, 11а.

28 – 30 мая

- ул. Революции, 16.

29 мая

- ул. Н. Руднева, 56а.

Справка

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.