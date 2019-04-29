Кому в Туле отключат газ: полный список адресов на май
«Тулагоргаз» обнародовал график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа на май 2019 года.
В мае специалисты АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения проводится с 12.00 до 20.00.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
6 мая
- ул. Верхняя Краснослободская, 97.
13 мая
- ул. Оружейная, 33.
- ул. Оружейная, 42.
- ул. Кирова, 198б.
- ул. Марата, 30, подъезд № 1.
14 мая
- ул. Оружейная, 44.
- ул. Оружейная, 46.
- ул. Марата, 30, подъезд № 2.
- ул. Плеханова, 136, подъезд № 1.
- ул. Марата, 24, подъезд № 1.
- ул. Курковая, 24, подъезд № 1.
15 мая
- ул. Оружейная, 48.
- ул. Оружейная, 52.
- ул. Марата, 24, подъезд № 2.
- ул. Плеханова, 136, подъезд № 2.
16 мая
- 6-й Полюсный проезд, 21.
- ул., Оружейная, 56а.
- ул. Плеханова, 136, подъезд № 3.
- ул. Курковая, 24, подъезд № 2.
20 мая
- ул. Седова, 1, подъезд № 1.
- ул. Металлургов, 20/6; ул. Бардина, 6/20, подъезд № 1.
- ул. Болотова, 69.
21 мая
- пр. Ленина, 137в.
- ул. Новомосковская, 3, подъезды №№ 1-4.
- ул. Седова, 1, подъезд № 2.
- ул. Металлургов, 20/6; ул. Бардина, 6/20, подъезд № 2.
- ул. Плеханова, 136, подъезд № 4.
- ул. Курковая, 24, подъезд № 3.
- ул. Болотова, 69.
22 мая
- ул. Новомосковская, 3, подъезды №№ 5-8.
23 мая
- ул. Ф. Энгельса, 137.
- ул. Оборонная, 91, корпус 1.
- ул. Болдина, 79.
- ул. Курковая, 24, подъезд № 4.
27 мая
- ул. Шевченко, 11а.
28 – 30 мая
- ул. Революции, 16.
29 мая
- ул. Н. Руднева, 56а.
В соответствии с Постановлением правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37, либо сделать заявку на сайте.