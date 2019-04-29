В Туле владельцам отрезанных от центрального отопления квартир спустя 10 лет пришли платежки за тепло

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Люди обратились в суд и тот встал на их сторону, признав начисления незаконными.

Пролетарский районный суд рассмотрел два не совсем обычных иска к к АО «Тульский патронный завод». Двое жителей округа просили признать незаконным начисление платы за теплоснабжение, так как уже 10 лет их квартиры отрезаны от центрального отопления. Более того — стояки заизолированы, а в жилищах установлены индивидуальные источники отопления.

Однако, с июля 2018 года им стали приходить платежки с требованием оплатить отопление!

Решениями Пролетарского районного суда начисление платы за теплоснабжение в квартирах истцов с июля 2018 года по март 2019 было признано незаконным. Кроме того, «Тульский патронный завод» обязали сделать перерасчет по оплате теплоснабжения за указанный период и оплатить судебные расходы истцов.

Постановленные судом решения по данным делам не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами в установленном законом порядке.