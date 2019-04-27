В центре Тулы появится четырехметровое пасхальное яйцо

На фото - пасхальное яйцо, установленное в центре Барнаула. Фото: https://ap22.ru.

27 апреля на территории Свято-Сергиевского храма Тулы глава региона Алексей Дюмин встретился с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием и поздравил его с наступающей Великой Пасхой.



По словам губернатора, туляков и гостей города ожидает особый пасхальный подарок.

Декоративное яйцо ручной работы высотой 4 метра, созданное ставропольскими мастерами.

Этот уникальный арт-объект планируется разместить на территории храмового комплекса Тульского кремля.