На фото - пасхальное яйцо, установленное в центре Барнаула. Фото: https://ap22.ru.
В центре Тулы появится четырехметровое пасхальное яйцо
Этот арт-объект сделали ставропольские мастера.
27 апреля на территории Свято-Сергиевского храма Тулы глава региона Алексей Дюмин встретился с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием и поздравил его с наступающей Великой Пасхой.
По словам губернатора, туляков и гостей города ожидает особый пасхальный подарок.
Декоративное яйцо ручной работы высотой 4 метра, созданное ставропольскими мастерами.
Этот уникальный арт-объект планируется разместить на территории храмового комплекса Тульского кремля.
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