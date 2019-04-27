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В центре Тулы появится четырехметровое пасхальное яйцо
На фото - пасхальное яйцо, установленное в центре Барнаула. Фото: https://ap22.ru.

В центре Тулы появится четырехметровое пасхальное яйцо

Этот арт-объект сделали ставропольские мастера.

27 апреля на территории Свято-Сергиевского храма Тулы глава региона Алексей Дюмин встретился с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием и поздравил его с наступающей Великой Пасхой.

По словам губернатора, туляков и гостей города ожидает особый пасхальный подарок.

Декоративное яйцо ручной работы высотой 4 метра, созданное ставропольскими мастерами.

Этот уникальный арт-объект планируется разместить на территории храмового комплекса Тульского кремля.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:05 0
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