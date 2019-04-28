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В преддверии открытия мотосезона сотрудники ГИБДД напомнили тулякам ПДД
Фото УГИБДД по Тульской области.

В преддверии открытия мотосезона сотрудники ГИБДД напомнили тулякам ПДД

Профилактическое мероприятие состоялось в Туле.

В преддверии открытия мотосезона, а также для укрепления дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного движения сотрудники Тульской Госавтоинспекции совместно с представителями мотодвижения провели профилактическое мероприятие «Внимание, мотосезон!»

Данное мероприятие направлено на снижение количества ДТП и тяжести их последствий, улучшение дорожной обстановки и уменьшение количества аварий, связанных с двухколёсными транспортными средствами.

Напомним, что на дорогах Тульской области к работе приступила специализированная мотогруппа Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС продолжат работу по предупреждению аварийности на автомототранспорте, в том числе и в составе скрытого патруля, и будут осуществлять повседневный контроль за дорожным движением.

госавтоинспекция

Основными причинами возникновения ДТП с участием водителей мотоциклов являются превышение скоростного режима, нарушения правил маневрирования, где мотоциклисты при перестроении часто попадают в так называемую «слепую зону» видимости, тем самым подвергая себя риску.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, важности использования мотошлема и специальных средств защиты. Также важно соблюдать требования о движении с ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств, о необходимости контролировать дистанцию и боковой интервал и использовать светоотражающие элементы на одежде или на мотоцикле.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 0
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