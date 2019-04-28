1 мая в Туле состоится велопарад

Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают принять участие в велопараде, который состоится 1 мая. Сбор участников — в 11.30 на площади Ленина. Старт колонны — в 12.00.

Финиширует велопарад в ЦПКиО им. Белоусова.

После велопробега всех желающих приглашают принять участие в ВелоСубботнике. Сразу после финиша возле «Велогаража» в Ликерке Лофт будет проведен инструктаж. После чего организованной группой велосипедисты доедут до Демидовского карьера, чтобы навести там порядок. Инвентарь для уборки будет предоставлен.