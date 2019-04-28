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Внимание, розыск: В Туле пропал 47-летний мужчина

Внимание, розыск: В Туле пропал 47-летний мужчина

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого мужчину.

В Туле пропал 47-летний мужчина. Дмитрий Вячеславович Кушников 26 апреля вышел из дома в Привокзальном районе города (ул. Сурикова), с тех пор его местонахождение неизвестно.

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 183 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Был одет: пуловер темно-синий с горизонтальным светлым орнаментом, рубашка сиреневая в вертикальную полоску, штаны темно-синие спортивные с белыми лампасами, черные ботинки.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Если знаете что-либо о местонахождении Дмитрия Кушникова, звоните по телефонам 8 (800)700−54−52 или 112, 02, 102.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:18 +4
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