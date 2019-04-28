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Алексей Дюмин поздравил православных верующих с Пасхой

Алексей Дюмин поздравил православных верующих с Пасхой

Губернатор обратился к жителям Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин:

- Уважаемые священнослужители Тульской митрополии! Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Праздник Пасхи олицетворяет лучшее, что есть в каждом из нас, – любовь к ближнему, милосердие, сострадание и человеколюбие. Он вдохновляет нас на благие дела, служит укреплению мира и согласия в обществе.

Пусть в эти светлые дни ваши сердца будут наполнены теплотой и любовью. Берегите друг друга, заботьтесь о своих родных и близких.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:39 +1
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