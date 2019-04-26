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В Тульской области выбрали «Учителя года»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области выбрали «Учителя года»

Ей стала учитель русского языка и литературы школы № 14 г. Донского Анна Беляева.

26 апреля в Туле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». Он проходил в два этапа. В заочном этапе приняли участие 22 педагога из 11 муниципальных образований. В очном — 14 лучших представителей профессии из 9 муниципалитетов.

Среди конкурсантов — учителя русского языка и литературы, начальных классов, английского языка, истории, обществознания, информатики, физики, астрономии, математики, биологии, химии, музыки, мировой художественной культуры и технологии.

По словам заместителя министра образования Тульской области Елены Пчелиной, в этом году помимо профессионального жюри, конкурсантов оценивали студенты Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

На церемонии подведения итогов конкурса всех лауреатов наградили грамотами регионального министерства образования и памятными подарками от партнеров конкурса.

Третье место заняла учитель начальных классов школы № 5 г. Новомосковска Наталья Сазонова. Второе — учитель истории и обществознания Узловской гимназии Игорь Чупин.

Победителем регионального этапа конкурса стала учитель русского языка и литературы школы № 14 г. Донского Анна Беляева.

Она представит Тульскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в конце сентября в Грозном.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:35 +2
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