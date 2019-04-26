ФОК, дороги и больница: О чем белевцы жаловались губернатору

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Затем губернатор посетил белевскую Детско-юношескую спортивную школу, осмотрел спортивный и тренажерный залы. И пообщался с жителями города.

Состояние спортивного объекта вызвало, мягко говоря, недовольство главы региона, ведь несколько лет назад были выделены средства на разработку проектно-сметной документации строительства нового ФОКа, однако он так и не был построен.

Губернатор велел срочно разобраться в этой ситуации и провести оценку здания ДЮСШ.

- Снести проще всего, наша задача — сохранить и содержать. Если экспертиза даст положительное заключение, то уже в этом году из внебюджетных источников будут выделены средства и начнется капитальный ремонт, — заявил Алексей Дюмин.

Депутату Тульской облдумы Николаю Воробьеву поручили построить модульную котельную для нужд ДЮСШ. А главе администрации района Александру Романову — благоустроить территорию около многофункциональной детской площадки, которую в этом году установят по прогшрамме «Газпром — детям».

Жителям губернатор пообещал современный бассейн из внебюджетных средств. А председателю комитета Тульской области по спорту Дмитрию Яковлеву поручил подобрать тренеров и персонал для него. А заодно обеспечить необходимой инфраструктурой стадион на территории ДЮСШ.

- Сетки на воротах нет, баскетбольных мячей нет, волейбольных мячей нет. На элементарную разметку поля не надо денег, это своими силами можно сделать! — возмутился губернатор.

Учительница из села Болото попросила Алексея Дюмина помочь с ремонтом спортивного зала сельской школы. Этот вопрос поручили разрешить совместно министерству образования Тульской области и главе администрации Белевского района Александру Романову.

Белевцы пожаловались губернатору на несоблюдения графика вывоза крупногабаритных отходов и на отсутствие дополнительных контейнеров. Губернатор заверил, что проблема уже решена. В мае муниципалитет получит новую уборочную технику. Новыми мусоросборниками будут оборудованы и контейнерные площадки.

Еще жители жаловались на неудовлетворительное состояние кровли здания больницы и отсутствие в ней компьютерного томографа.

- Меня не интересует, откуда вы будете брать деньги. Я же их где-то ищу. И вы ищите. Ищите деньги, скидывайтесь министерством здравоохранения, ищите внебюджетные источники, либо средства в рамках экономии, — заявил Алексей Дюмин представителям минздрава региона.

Губернатор поручил министерству здравоохранения Тульской области обновить материально-техническую базу ЦРБ, отремонтировать полностью кровлю и проработать вопрос приобретения компьютерного томографа для Белевской ЦРБ.

- Если в течение трех недель не будут предприняты меры по укомплектованию постельными принадлежностями, элементарными средствами гигиены, если не будут работать туалеты и душевые, я приму очень серьезные радикальные решения по кадрам, — заявил в итоге губернатор.

Глава региона напомнил, что в этом году за счёт внебюджетных источников в Тульской области будут отремонтированы 4 детские поликлиники.

Что касается ремонта региональной дороги «Белев — Чернь — Мценск», о которой спросили белевцы губернатора, то ответ по дорогам держал заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов.

По его словам, в этом году будут отремонтированы два участка дороги Белев-Чернь (10 км) и Белев-Чернь-Мценск (6,7 км). В следующем году — 5 км дороги Белев-Чернь и 10 км дороги Белев-Чернь-Мценск.

Во время рабочего визита больше всех досталось главе администрации Белевского района — за неогороженные аварийные конструкции в городе, разбитые тротуары, мосты и системы водоснабжения. Губернатор приказал срочно все вопросы порешать. Иначе «будут приняты соответствующие кадровые решения».

Также в ходе рабочей поездки губернатор посетил белевский монастырь. Об этом Myslo писал здесь.