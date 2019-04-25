В Туле наносят дорожную разметку: фоторепортаж

Фото администрации Тулы.

В текущий строительный сезон запланировано нанесение 30 тысяч квадратных метров горизонтальной дорожной разметки преимущественно из пластичных материалов. Они более износостойкие и обеспечивают более продолжительный срок службы разметки, а также облегчают ориентирование участников дорожного движения.

Как Myslo сообщал ранее, всего на дорожную разметку в Туле потратят 8 млн рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году на территории МО г. Тула на нанесение горизонтальной дорожной разметки затратят 8 млн рублей. Общий объем работ — 15 000 кв. м. Плюс еще 15 тысяч «квадратов» — по гарантийным обязательствам.