новости
новости
Регистрация
В Туле наносят дорожную разметку: фоторепортаж
Фото администрации Тулы.

В Туле наносят дорожную разметку: фоторепортаж

Работы проводятся силами специализированных подрядных организаций, в том числе в рамках гарантийных обязательств.

В текущий строительный сезон запланировано нанесение 30 тысяч квадратных метров горизонтальной дорожной разметки преимущественно из пластичных материалов. Они более износостойкие и обеспечивают более продолжительный срок службы разметки, а также облегчают ориентирование участников дорожного движения.

Как Myslo сообщал ранее, всего на дорожную разметку в Туле потратят 8 млн рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году на территории МО г. Тула на нанесение горизонтальной дорожной разметки затратят 8 млн рублей. Общий объем работ — 15 000 кв. м. Плюс еще 15 тысяч «квадратов» — по гарантийным обязательствам.

Галерея
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 1
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 2
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 3
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 4
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 5
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 6
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 7
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 8
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 9
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 10
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 11
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 12
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 13
Дорожная разметка в Туле 2019, Фото: 14
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:53 +1
Другие статьи по темам
Событие
дорожная разметка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

При пожаре в Белевском районе пострадали два человека
При пожаре в Белевском районе пострадали два человека
«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат среди пенсионеров по компьютерной грамотности
«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат среди пенсионеров по компьютерной грамотности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.