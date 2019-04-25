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При пожаре в Белевском районе пострадали два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в Белевском районе пострадали два человека

Мужчина и женщина госпитализированы с ожогами.

Накануне вечером в Белевском районе произошел серьезный пожар. По данным регионального МЧС сообщение о том, что в деревне Георгиевка загорелся частный жилой дом, поступило в 18.06. На место происшествия немедленно направили три пожарных расчета
 
– По прибытии на место происшествия в 18.27 пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 18.50, имеются пострадавшие, — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри. В больницу с ожогами доставлены 70-летний мужчина и 51-летняя женщина. Причина возгорания устанавливается.
 
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:12 +1
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Белевский районТульская область

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