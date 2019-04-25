При пожаре в Белевском районе пострадали два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Накануне вечером в Белевском районе произошел серьезный пожар. По данным регионального МЧС сообщение о том, что в деревне Георгиевка загорелся частный жилой дом, поступило в 18.06. На место происшествия немедленно направили три пожарных расчета

– По прибытии на место происшествия в 18.27 пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 18.50, имеются пострадавшие, — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри. В больницу с ожогами доставлены 70-летний мужчина и 51-летняя женщина. Причина возгорания устанавливается.