Тула готовится к матчу со «Спартаком»

Фото Myslo.

Сегодня, 25 апреля, в связи с матчем «Арсенал» — «Спартак», который состоится в 20.30 на Центральном стадионе, в Туле на некоторых участках улиц ввели ограничения движения.

с 00.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина, по пр. Ленина на участке от ул. Станиславского до ул. Советской, по Красноармейскому проспекту;

с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

Будьте внимательны!

Для удобства болельщиков после матча общественный транспорт будет работать допоздна. «Тулгорэлектротранс» выделит восемь дополнительных единиц автобусов по маршрутам № 1, 18, 26, 28, которые будут отправляться от остановочного пункта «Стадион» с 22.15.

Кроме того, возможность проезда будет обеспечена 19 единицами автобусов маршрутов №1, 3, 18, 25, 26, 27-а, 28 и 8 единицами троллейбусов маршрутов № 1, 2.