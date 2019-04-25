Где в Туле раздадут георгиевские ленты?
Акция «Георгиевская ленточка» стартует 1 мая.
Туляки смогут получить георгиевские ленточки по следующим адресам:
1 мая:
- 12.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)
- 13.00 — пересечение ул. Пролетарской и ул. Епифанской (ТРЦ «Рио»)
- 13.00 — парк им. П. П. Белоусова (центральный вход)
- 13.00 — пос. Ленинский, ул. Ленина (киноконцертный зал «Орион»)
- 13.00 — пос. Плеханово, ул. Заводская (здание ДК)
- 13.00 — пос. Барсуки (остановка)
- 14.00 — пос. Рождественский, ул. Федорова (площадь перед школой)
2 мая:
- 12.00 — пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина
- 12.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)
- 12.00 — пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр., 2)
- 12.00 — пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)
3 мая:
- 12.00 — пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина
- 12.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)
- 14.00 — пос. Шатск, ул. Садовая (здание ДК)
- 14.00 — пос. Иншинский
- 14.00 — пос. Рассвет, 35
4 мая:
- 12.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)
- 12.00 — пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)
5 мая:
- 12.00 — пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр., 2)
- 12.00 — пересечение Красноармейского пр. и ул. Ф. Смирнова
- 18.00 — ул. Вильямса, 26-а (ост. «Областная больница»)
- 18.00 — пересечение ул. Октябрьской и ул. Луначарского (ул. Октябрьская, 14)
- 18.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)
6 мая:
- 12.40 — пересечение пр. Ленина и ул. Н. Руднева (ост. «Педагогический университет»)
- 13.10 — пр. Ленина, 84 (ост. «Политехнический университет»)
7 мая:
- 18.00 — пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр., 2)
- 18.00 — пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)
- 18.00 — ул. Металлургов, 62-а (ТЦ «Демидовский»)
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