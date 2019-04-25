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Где в Туле раздадут георгиевские ленты?

Где в Туле раздадут георгиевские ленты?

Акция «Георгиевская ленточка» стартует 1 мая.

Туляки смогут получить георгиевские ленточки по следующим адресам:

1 мая:

  • 12.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)
  • 13.00 — пересечение ул. Пролетарской и ул. Епифанской (ТРЦ «Рио»)
  • 13.00 — парк им. П. П. Белоусова (центральный вход)
  • 13.00 — пос. Ленинский, ул. Ленина (киноконцертный зал «Орион»)
  • 13.00 — пос. Плеханово, ул. Заводская (здание ДК)
  • 13.00 — пос. Барсуки (остановка)
  • 14.00 — пос. Рождественский, ул. Федорова (площадь перед школой)

2 мая:

  • 12.00 — пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина
  • 12.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)
  • 12.00 — пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр., 2)
  • 12.00 — пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)

3 мая:

  • 12.00 — пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина
  • 12.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)
  • 14.00 — пос. Шатск, ул. Садовая (здание ДК)
  • 14.00 — пос. Иншинский
  • 14.00 — пос. Рассвет, 35

4 мая:

  • 12.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)
  • 12.00 — пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)

5 мая:

  • 12.00 — пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр., 2)
  • 12.00 — пересечение Красноармейского пр. и ул. Ф. Смирнова
  • 18.00 — ул. Вильямса, 26-а (ост. «Областная больница»)
  • 18.00 — пересечение ул. Октябрьской и ул. Луначарского (ул. Октябрьская, 14)
  • 18.00 — ост. «Пл. Ленина» (ул. Советская, 47)

6 мая:

  • 12.40 — пересечение пр. Ленина и ул. Н. Руднева (ост. «Педагогический университет»)
  • 13.10 — пр. Ленина, 84 (ост. «Политехнический университет»)

7 мая:

  • 18.00 — пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр., 2)
  • 18.00 — пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)
  • 18.00 — ул. Металлургов, 62-а (ТЦ «Демидовский»)
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:00 0
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