Юные туляки прокатились на «Трамвайчике дорожной безопасности»

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В этот раз пассажирами «Трамвайчика дорожной безопасности» стали учащиеся одной из новомосковских школ и отряд юных инспекторов движения. Ребята отправились по маршруту в Пролетарском районе Тулы. Во время поездки прошли теоретические и практические уроки.

Обучение прошло в форме обсуждения и разбора конкретных ситуаций, происходящих на дороге. Основной акцент делался на зрительном восприятии меняющейся дорожной обстановки. «Трамвайчик» дополнительно был оборудован тематическими плакатами и брошюрами по основам безопасного поведения на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали юным участникам дорожного движения об основах безопасного поведения на дороге, обсудили возможные опасные ситуации и «дорожные ловушки», которые могут подстерегать их на прогулке или по пути из школы домой. Для закрепления знаний прошли тематические конкурсы и викторины. В конце все пассажиры получили памятные подарки.

Для сотрудников ГИБДД проведение таких мероприятий – отличная возможность в простой игровой форме напомнить детям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Проект «Трамвайчик дорожной безопасности» работает на постоянной основе по заявкам от образовательных учреждений.