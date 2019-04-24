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Юные туляки прокатились на «Трамвайчике дорожной безопасности»
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Юные туляки прокатились на «Трамвайчике дорожной безопасности»

В областном центре продолжает работу обучающий проект тульской Госавтоинспекции.

В этот раз пассажирами «Трамвайчика дорожной безопасности» стали учащиеся одной из новомосковских школ и отряд юных инспекторов движения. Ребята отправились по маршруту в Пролетарском районе Тулы. Во время поездки прошли теоретические и практические уроки.

Обучение прошло в форме обсуждения и разбора конкретных ситуаций, происходящих на дороге. Основной акцент делался на зрительном восприятии меняющейся дорожной обстановки. «Трамвайчик» дополнительно был оборудован тематическими плакатами и брошюрами по основам безопасного поведения на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали юным участникам дорожного движения об основах безопасного поведения на дороге, обсудили возможные опасные ситуации и «дорожные ловушки», которые могут подстерегать их на прогулке или по пути из школы домой. Для закрепления знаний прошли тематические конкурсы и викторины. В конце все пассажиры получили памятные подарки.

Для сотрудников ГИБДД проведение таких мероприятий – отличная возможность в простой игровой форме напомнить детям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Проект «Трамвайчик дорожной безопасности» работает на постоянной основе по заявкам от образовательных учреждений.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:00 +4
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