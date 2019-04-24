В Тульской области стартует театральный фестиваль «Будем жить»

Межрегиональный фестиваль театров городов-героев «Будем жить», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, стартует в Тульской области 25 апреля. В рамках фестиваля по всему региону состоятся показы спектаклей на военную тематику.

В Туле 25 и 29 апреля покажут спектакль «Саша Чекалин» (Сильные духом), посвященного истории жизни и подвигу героя-комсомольца. Накануне Дня Победы показ спектакля пройдёт на родине юного героя – в самом маленьком городе России Чекалине.

27 апреля Орловский театр кукол представит тульскому зрителю спектакль «Жил был у бабушки…». С 5 по 7 мая на сцене Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы покажут постановку «Фронтовичка» и спектакль-концерт «Война и любовь». 7 мая Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» представит в тульском ТЮЗе спектакль «Письма памяти».

Мероприятия пройдут в рамках решения задачи «Культура» по развитию системы поддержки творческих проектов в театральной и музыкальной сферах. За счёт этой работы планируется увеличить к 2024 году число посещений культурных мероприятий на 15%.