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В Тульской области запустят систему для оперативного реагирования на жалобы по работе УК
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области запустят систему для оперативного реагирования на жалобы по работе УК

Она начнет работать с 1 июня.

23 апреля губернатор Алексей Дюмин провел совещание по вопросу решения системных проблем, связанных с деятельностью управляющих компаний в регионе. 

Губернатор отметил, что жители часто обращаются с к нему жалобами на неудовлетворительную работу УК. 

Алексей Дюмин

- Жители жалуются на отсутствие оперативной реакции со стороны УК по вопросам содержания общедомового имущества и благоустройства придомовых территорий.

Кроме того, в числе проблемных вопросов - недобросовестная конкуренция среди компаний и наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

15 апреля губернатор дал поручение своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину совместно с ГЖИ и силовыми структурами подготовить комплексный план мероприятий по решению системных проблем в работе УК.

Валерий Шерин доложил, что по итогам совместной работы подготовлен комплексный план решения проблемных вопросов.

Он предложил использовать современные инструменты для повышения прозрачности работы УК:

переход на голосование в режиме онлайн, дополнительное регулирование тарифов и стимулирование повышения качества услуг.   

Руководитель ГЖИ Леонид Ивченко отметил, что запланированы совместные мероприятия инспекции, прокуратуры, правоохранительных органов, органов муниципального жилищного контроля. Также будет запущена информационная система, в которую будут вовлечены УК, органы местного самоуправления и ГЖИ для оперативного реагирования на обращения граждан. Она начнет работать уже 1 июня. 

Алексей Дюмин поручил Леониду Ивченко учесть в плане все прозвучавшие предложения и обеспечить его реализацию.

- Недобросовестные компании должны уйти с рынка услуг по управлению домами. Действуйте в непосредственной связке с силовыми структурами. А те компании, которые выполняют свои обязанности надлежащим образом, нужно поощрять, транслировать их опыт и достижения, информировать об этом жителей, - подчеркнул глава региона.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 0
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