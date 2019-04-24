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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать продукты к Пасхе

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать продукты к Пасхе

Предлагаем вам ознакомиться с этими рекомендациями.

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин.

Срок хранения диетических яиц до 7 суток, столовых яиц — от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Согласно санитарным правилам вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой.

Варить их нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избегания заболевания сальмонеллезом. 

Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно это касается детей.

Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: в первую очередь она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта. Обратите внимание: на упаковке может стоять маркировка не только «творог», но и «творожный продукт» или «сырный продукт». Это — разные по потребительским свойствам продукты.

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав.

В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок; сливочное масло, а не маргарин; сахар, а не подсластитель.

Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать — особенно для детей (так как ими легко подавиться, они могут затруднять дыхание при попадании в носовые ходы), отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 +1
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