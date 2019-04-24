Где в Туле не будет электричества 25 апреля
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Приупская, 4-7,
- 1-й пр-д Металлургов, 7,
- ул. Макаренко, 9-б, 26-а,
- ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19,
- пер. С. Ковалевской, 1-8, 28-36-а (чётн.), 27-33 (нечётн.),
- пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.),
- ул. Попова, 24-35-а,
- ул. Бородина, 42, 44, 46, 33,
- Мясново: 18-й пр-д, 87, 91, 85,
- ул. Полюсная, 58,
- п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
- ул. Ракетная, 7-а, 12,
- ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
- п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17,
- ул. Карбышева, 27-39 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 54-60 (чётн.),
- пр-д Школьный, 1-64 (чётн.), 64-а,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- ул. Болдина, 51-55 (нечётн.),
- ул. 2-я Трубная, 1-9,
- ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. Тульского Рабочего полка, 22-70 (чётн.),
- ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- 1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11,
- ул. Болдина, 23-а, 27, 29, 43, 45,
- ул. Лермонтова, 3-14,
- ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
- ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
- ул. Шота Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.),
- ул. Короленко, 11-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- ул. Радищева, 28, 30, 21-29 (нечётн.),
- ул. 3-я Зеркальная, 1-12,
- ул. Серебровская, 43, 45,
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
- ул. Менделеева, 1, 2,
- ул. Скуратовская, 133, 125.
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