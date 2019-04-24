Тульские приставы не дали пронести в суды 4 газовых пистолета и 9 электрошокеров

Все попытки проноса запрещенных предметов были пресечены.

За первый квартал 2019 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Тульской области при осуществлении пропускного режима выявили 282 предмета, запрещенных к проносу в здания судов.

Среди изъятых запрещенных предметов находилось 4 единицы газового (травматического) оружия, 12 боеприпасов, 138 единиц холодного оружия и 9 электрошоковых устройств.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, все попытки проноса запрещенных предметов были пресечены.

Ведомство отметило, что на минувшей неделе в здание Ясногорского районного суда пытались пронести нож. На указанного гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.