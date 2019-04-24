Туляки могут показать своих козочек на выставке
Она состоится в Заокском районе.
С 17 по 19 мая в Тульской области состоится третья Всероссийская специализированная выставка молочного козоводства.
К участию приглашаются крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства — владельцы коз молочных пород России, производители сельскохозяйственной продукции.
На выставке пройдут следующие мероприятия:
- конференция по развитию молочного козоводства,
- основной конкурс коз с разбивкой по породам,
- конкурс качества молока,
- конкурс «Ребенок и коза»,
- конкурс сыроделов,
- аукцион по продаже коз
- мастер-класс по сыроварению, мыловарению из козьего молока
- фестиваль сыра.
Выставка состоится в Заокском районе, 100 м восточнее д. Панькино, 107-й км трассы М-2 (территория Тульского сельскохозяйственного центра «ЛавкаЛавка» имени Болотова), строение 123.
Подробнее о выставке можно прочитать здесь или узнать по телефону 8 (905) 623-53-39, Юлия Яблоновская.
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