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Туляки могут показать своих козочек на выставке

Туляки могут показать своих козочек на выставке

Она состоится в Заокском районе.

С 17 по 19 мая в Тульской области состоится третья Всероссийская специализированная выставка молочного козоводства.
 
К участию приглашаются крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства — владельцы коз молочных пород России, производители сельскохозяйственной продукции.
 
На выставке пройдут следующие мероприятия:
  • конференция по развитию молочного козоводства,
  • основной конкурс коз с разбивкой по породам,
  • конкурс качества молока,
  • конкурс «Ребенок и коза»,
  • конкурс сыроделов,
  • аукцион по продаже коз
  • мастер-класс по сыроварению, мыловарению из козьего молока
  • фестиваль сыра.
Выставка состоится в Заокском районе, 100 м восточнее д. Панькино, 107-й км трассы М-2 (территория Тульского сельскохозяйственного центра «ЛавкаЛавка» имени Болотова), строение 123.
 
Подробнее о выставке можно прочитать здесь или узнать по телефону 8 (905) 623-53-39, Юлия Яблоновская.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 +4
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