Туляки могут показать своих козочек на выставке

Она состоится в Заокском районе.

Выставка состоится в Заокском районе, 100 м восточнее д. Панькино, 107-й км трассы М-2 (территория Тульского сельскохозяйственного центра «ЛавкаЛавка» имени Болотова), строение 123.

С 17 по 19 мая в Тульской области состоится третья Всероссийская специализированная выставка молочного козоводства.