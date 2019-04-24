В Алексине отец и сын орудовали на кладбищах

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Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Алексинский» задержали подозреваемых в кладбищенских кражах.

По предварительным данным, 60-летний житель одной из деревень района вместе со своим 31-летним ранее судимым сыном совершили не менее 11 краж с территории различных кладбищ в Алексине и близлежащих деревнях.

Приблизительный период осуществления ими преступных деяний — от лета 2018 года до настоящего времени.

Предположительно, кражи чугунных оград подозреваемые совершали с корыстными целями. В результате проведённых оперативных мероприятий полицейские изобличили похитителей, они признались в 11 кражах.

Сейчас в отделе МВД проводится работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности мужчин. Сотрудники полиции не исключают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим аналогичным хищениям.