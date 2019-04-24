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Тульские полицейские сожгли 10 кг наркотиков

Тульские полицейские сожгли 10 кг наркотиков

Запрещенные вещества являлись доказательствами по уголовным делам, по которым на данный момент решения суда вступили в силу.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области продолжают работу по уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Накануне, согласно вступившим в приговорам суда и постановлениям, состоялось очередное подобное мероприятие.

Полицейские уничтожили наркотики – марихуану, героин, растения конопли, ацетилированный опий, ангидрид уксусной кислоты – общей массой около 10 кг.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:19 +2
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