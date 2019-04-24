Тульские полицейские сожгли 10 кг наркотиков

Запрещенные вещества являлись доказательствами по уголовным делам, по которым на данный момент решения суда вступили в силу.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области продолжают работу по уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Накануне, согласно вступившим в приговорам суда и постановлениям, состоялось очередное подобное мероприятие. Полицейские уничтожили наркотики – марихуану, героин, растения конопли, ацетилированный опий, ангидрид уксусной кислоты – общей массой около 10 кг.