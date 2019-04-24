Тротуар в поселке Октябрьский приведут в порядок до конца мая

Фото из архива MySlo

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Сотрудники администрации Тулы проверили состояние тротуара в поселке Октябрьский. Напомним, на разбитый тротуар пользователь Myslo Тулячек Тульский пожаловался в блоге «Народный журналист».

Состояние тротуара признано неудовлетворительным, выявлена необходимость в устройстве асфальтового покрытия тротуара от остановки «18-й проезд» до ул. Октябрьский 18-й проезд, протяженностью около 20 метров. Эти работы планируется выполнить до конца мая текущего года.