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Тротуар в поселке Октябрьский приведут в порядок до конца мая
Фото из архива MySlo

Тротуар в поселке Октябрьский приведут в порядок до конца мая

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Сотрудники администрации Тулы проверили состояние тротуара в поселке Октябрьский. Напомним, на разбитый тротуар пользователь Myslo Тулячек Тульский пожаловался в блоге «Народный журналист».

Состояние тротуара признано неудовлетворительным, выявлена необходимость в устройстве асфальтового покрытия тротуара от остановки «18-й проезд» до ул. Октябрьский 18-й проезд, протяженностью около 20 метров. Эти работы планируется выполнить до конца мая текущего года.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:38 +2
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Место
Тулапоселок Октябрьский

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