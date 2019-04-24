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На время открытия мотосезона в Туле ограничат движение и парковку транспорта
Фото из архива MySlo

На время открытия мотосезона в Туле ограничат движение и парковку транспорта

Мероприятия пройдут в областном центре 26 апреля и 2 мая.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий по открытию мотосезона будут введены ограничения.

Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена:

  • в пятницу, 26 апреля с 0.00 до 17.00 и 2 мая с 0.00 до 15.00 на площади Победы, включая прилегающие территории,
  • в четверг, 2 мая, с 15.00 до 17.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковке вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Движение всех видов транспорта будет ограничено 2 мая, с 8.00 до 16.00 на площади Победы и прилегающих территориях.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 −7
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