Фото из архива MySlo
На время открытия мотосезона в Туле ограничат движение и парковку транспорта
Мероприятия пройдут в областном центре 26 апреля и 2 мая.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий по открытию мотосезона будут введены ограничения.
Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена:
- в пятницу, 26 апреля с 0.00 до 17.00 и 2 мая с 0.00 до 15.00 на площади Победы, включая прилегающие территории,
- в четверг, 2 мая, с 15.00 до 17.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковке вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
Движение всех видов транспорта будет ограничено 2 мая, с 8.00 до 16.00 на площади Победы и прилегающих территориях.
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