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Молодых туляков приглашают на прослушивания в знаменитую «Щуку»

Молодых туляков приглашают на прослушивания в знаменитую «Щуку»

Тульский академический театр драмы проводит целевой набор на обучение актёрскому мастерству.

ТАТД имени Горького объявляет прослушивания на целевой набор для пополнения театральной труппы. Обучение будет проходить на бюджетной основе в столичном театральном институте им. Бориса Щукина по специальности «актёр драматического театра и кино».

Требования к абитуриентам: необходимо подготовить 2-3 басни, одна из них – авторства Ивана Крылова, 3-4 стихотворения, 2-3 отрывка художественной прозы.

Претендентам также необходимо будет продемонстрировать вокальные и пластические данные. Приоритетом является наличие тульской регистрации.

Прослушивания пройдут 6 и 7 мая в 15.00. Сбор у служебного входа в театр. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +3
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