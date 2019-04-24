Молодых туляков приглашают на прослушивания в знаменитую «Щуку»

ТАТД имени Горького объявляет прослушивания на целевой набор для пополнения театральной труппы. Обучение будет проходить на бюджетной основе в столичном театральном институте им. Бориса Щукина по специальности «актёр драматического театра и кино».

Требования к абитуриентам: необходимо подготовить 2-3 басни, одна из них – авторства Ивана Крылова, 3-4 стихотворения, 2-3 отрывка художественной прозы.

Претендентам также необходимо будет продемонстрировать вокальные и пластические данные. Приоритетом является наличие тульской регистрации.