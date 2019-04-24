Число базовых станций операторов связи увеличилось по всей России

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Согласно исследованиям, самое большое количество базовых станций у ПАО МегаФон — 232 055, далее ПАО «МТС» — 180 068, и замыкает тройку ПАО «ВымпелКом» — 150 187.

- МегаФон первым в России запустили сеть 4G (LTE) и LTE-Advanced, обеспечив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня у МегаФона надежная телекоммуникационная инфраструктура и самая большая сеть базовых станций в стране, более 87 000 БС в стандарте LTE, — добавили в пресс-службе оператора.

Как говориться в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, с начала года количество базовых станций операторов мобильной связи возросло на 3%, составив 719 282. При этом на 6% возросло количество базовых станций сети связи стандарта LTE (до 260 334).