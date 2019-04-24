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Фестиваль «Студенческая весна» определил самых ярких и талантливых студентов региона
Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль «Студенческая весна» определил самых ярких и талантливых студентов региона

Гала-концерт прошел на сцене Городского концертного зала. Диплом и награды получили 80 студентов – самых-самых!

Фестиваль творчества тульских студентов «Студенческая весна» прошел в нашем регионе уже в десятый раз. Его организаторами выступили ММЦ «Родина», ТулГУ, учредитель — Российский Союз молодежи и администрация Тулы.

Надежда Токовая, заместитель главы администрации Тулы по социальной политике:

– Проведение этого фестиваля уже стало хорошей доброй традицией, и сегодня точку мы не ставим, в последующие годы мы также вместе будем проводить это мероприятие. Фестиваль в первую очередь выявляет талантливую молодежь, креативную, тех людей, которые в будущем будут делать наш город краше, милее, благоустроеннее. Я в это верю. А вам желаю прекрасного вечера, позитивных эмоций и раскрытия творческого потенциала.

На протяжении трех отборочных этапов студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Тулы и Тульской области раскрывали свои таланты в шести направлениях фестиваля.

Юлия Королева, первый секретарь Тульской облаастной организации «Российский Союз молодежи»:

– Фестиваль «Студенческая весна» уже 10 лет шагает по нашему региону. Сегодня хочется вспомнить и первый фестиваль, когда только всё начиналось. Группа энтузиастов решила проводить этот фестиваль, и органы исполнительной власти нас поддержали. В этом году на фестивале небывалое количество участников — только награжденных более 80 человек! Всего же заявок на участие в фестивале было более полутора тысяч. Как и все прошлые годы, фестиваль проходит с выходом на всероссийский уровень, после гала-концерта будет сформирована делегация из 35 человек, которая поедет отстаивать честь нашего региона в Пермь. Ребята поедут в другой город за счет средств муниципального образования город Тула, областного бюджета и средств вузов.

В этом году журналистика себя показала очень хорошо, есть достойные ребята, которых тоже стоит отправить в Пермь.

Но творчество не должно мешать учебному процессу. За 10 лет фестиваля бывали и такие ситуации, что студент показывал себя прекрасно на отборочной этапе, на гала-концерте, был рекомендован для участия во всероссийском фестивале, но долги по сессии не давали ему такой возможности.

По словам режиссера гала-концерта Елены Лазаревой, самые богатые по количеству участников направления в этом году — вокал и хореография. А самым оригинальным номером можно назвать выступление кукольного театра «Золотой ключик» Тульского экономического колледжа.

«Слобода» ежегодно поддерживает фестиваль «Студенческая весна», а ее шеф-редактор Лариса Тимофеева является председателем жюри направления «Журналистика».


Евгения Черноскулова.

В честь юбилея медиахолдинг подготовил два диплома для лучших журналистов по версии «Слободы» и портала Myslo.


Лариса Тимофеева и Анастасия Шварц.

Диплом и сувениры от редакции получили Анастасия Шварц (студента ТКИ им. Даргомыжского) и Евгения Черноскулова (ТулГУ).

Гран-при среди средних образовательных организаций получил Тульский областной колледж культуры и искусства.

Гран-при среди высших образовательных организаций у Тульского государственного университета.

Большой фоторепортаж с концерта и церемонии награждения – в нашей галерее.

Галерея
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