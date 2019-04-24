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Проект реконструкции заброшенных очистных в поселке Ленинский подготовят в 2020 году

Проект реконструкции заброшенных очистных в поселке Ленинский подготовят в 2020 году

Об этом Myslo сообщили в администрации Тулы.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Ленинский, которые сообщили, что уже много лет из трубы заброшенных в 2011 году очистных на ул. Микрорайон льются нечистоты. Из-за этого место постоянного подтопления превратилось в зловонное болото.

Подробнее — здесь.

Заместитель главы администрации города — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин:

Роман Мурзин

– Для решения вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением в Большой Туле, действует соответствующая программа. На встречах администрации Тулы с жителями обсуждается перечень объектов, где необходимо в первую очередь принять меры.

Что касается поселка Ленинский, то жители отдали приоритет повышению качества воды в населенном пункте. В настоящее время принято решение, что система водоснабжения п. Ленинский и п. Ленинский-1 будет реконструирована в рамках федеральной программы «Чистая вода». Для решения вопроса будет выделено более 165 млн рублей.

Планируется выполнить следующие работы:

1. Строительство и перекладка сетей водопровода.

2. Ликвидационный тампонаж скважин с водой имеющих повышенную жёсткость.

3. Ремонт и восстановление работоспособности скважин с обустройством павильонов и зон санитарной защиты (вода имеет нормативную жёсткость).

4. Строительство станции обезжелезивания с резервуарами чистой воды, водонапорная и канализационная насосные станции с ограждением, подъездной дорогой технологическими трубопроводами В и К и сетями электроснабжения.

5. Демонтаж недействующих сооружений (водонапорные башни, ВНС и т. д).

– Вместе с тем параллельно ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных в Ленинском. Проект будет завершен в 2020 году. И уже сейчас понятно, что стоимость строительно-монтажных работ по восстановлению системы водоотведения поселка Ленинский будет исчисляться сотнями миллионов рублей, — сообщил Роман Мурзин.

 

Галерея
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 1
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 2
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 3
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 4
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 5
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 6
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 7
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 8
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 9
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 10
Аварию на заброшенных очистных в Ленинском власти Тулы устранят в 2020 году, Фото: 11
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:29 0
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