Проект реконструкции заброшенных очистных в поселке Ленинский подготовят в 2020 году
Об этом Myslo сообщили в администрации Тулы.
В редакцию Myslo обратились жители поселка Ленинский, которые сообщили, что уже много лет из трубы заброшенных в 2011 году очистных на ул. Микрорайон льются нечистоты. Из-за этого место постоянного подтопления превратилось в зловонное болото.
Заместитель главы администрации города — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин:
Роман Мурзин
– Для решения вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением в Большой Туле, действует соответствующая программа. На встречах администрации Тулы с жителями обсуждается перечень объектов, где необходимо в первую очередь принять меры.
Что касается поселка Ленинский, то жители отдали приоритет повышению качества воды в населенном пункте. В настоящее время принято решение, что система водоснабжения п. Ленинский и п. Ленинский-1 будет реконструирована в рамках федеральной программы «Чистая вода». Для решения вопроса будет выделено более 165 млн рублей.
Планируется выполнить следующие работы:
1. Строительство и перекладка сетей водопровода.
2. Ликвидационный тампонаж скважин с водой имеющих повышенную жёсткость.
3. Ремонт и восстановление работоспособности скважин с обустройством павильонов и зон санитарной защиты (вода имеет нормативную жёсткость).
4. Строительство станции обезжелезивания с резервуарами чистой воды, водонапорная и канализационная насосные станции с ограждением, подъездной дорогой технологическими трубопроводами В и К и сетями электроснабжения.
5. Демонтаж недействующих сооружений (водонапорные башни, ВНС и т. д).
– Вместе с тем параллельно ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных в Ленинском. Проект будет завершен в 2020 году. И уже сейчас понятно, что стоимость строительно-монтажных работ по восстановлению системы водоотведения поселка Ленинский будет исчисляться сотнями миллионов рублей, — сообщил Роман Мурзин.