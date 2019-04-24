Проект реконструкции заброшенных очистных в поселке Ленинский подготовят в 2020 году

– Для решения вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением в Большой Туле, действует соответствующая программа. На встречах администрации Тулы с жителями обсуждается перечень объектов, где необходимо в первую очередь принять меры.

Что касается поселка Ленинский, то жители отдали приоритет повышению качества воды в населенном пункте. В настоящее время принято решение, что система водоснабжения п. Ленинский и п. Ленинский-1 будет реконструирована в рамках федеральной программы «Чистая вода». Для решения вопроса будет выделено более 165 млн рублей.