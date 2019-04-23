Водителя тульской маршрутки оштрафовали и уволили за грубые нарушения ПДД

Кадр из видео.

Неравнодушный гражданин прислал в редакцию Myslo видео грубых нарушений ПДД, которые совершил один из водителей маршрутки №55. Инцидент случился 20 апреля в Туле на улице Станиславского.

По данному факту провели проверку сотрудники ГИБДД.

– В ходе проверки был установлен водитель данного транспортного средства, молодой человек 1994 г. р. В отношении него были составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение требований дорожной разметки) и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), — рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области.

Отметим, что за проезд на красный водителю выписали штраф в 1000 рублей. За второе нарушение его судьбу решит суд.

Как стало известно Myslo, водителя уволили из транспортной компании.