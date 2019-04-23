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В Музейном квартале Тулы появятся выставочный зал и морской клуб
Фото из архива Myslo.

В Музейном квартале Тулы появятся выставочный зал и морской клуб

Это всё разместят на территории Поленовского подворья.

23 апреля первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам создания Музейного квартала и реставрации объектов культурного наследия в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Рабочая группа по созданию Музейного квартала впервые собралась в расширенном составе. В совещании приняли участие заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и руководитель секретариата вице-премьера — руководителя Аппарата Правительства РФ Константина Чуйченко Антон Артамонов.

Вячеслав Федорищев

– С участием музейного сообщества, краеведов и историков министерство культуры Тульской области сформировало новую концепцию культурного кластера. Ее одобрил губернатор и по ней был сделан доклад президенту и председателю Правительства РФ. Идея была поддержана. Задача рабочей группы — воплощение Музейного квартала в том виде, в котором он был задуман. Мы должны реализовать этот амбициозный проект в кратчайшие сроки и к 2020 году представить все наше культурное наследие в лучшем виде, — сказал Вячеслав Федорищев.

Участники совещания совершили обход объектов, которые будут отреставрированы в историческом центре Тулы. Они посетили Успенский собор и исторические здания на улицах Благовещенской и Металлистов.

В частности, на территории Поленовского подворья будут размещены выставочный зал, морской клуб, арт-пространство с мастер-классами и пленэрами.

– То, что уже сделано, очень впечатляет. На данном этапе реставрация планируется на 14 объектах. В течение полутора лет их необходимо восстановить, привести в порядок, чтобы к 500-летию кремля они уже работали. Задача стоит действительно амбициозная, уверен, что руководство региона ее выполнит, — отметил Сергей Обрывалин.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 +2
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