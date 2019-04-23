В Музейном квартале Тулы появятся выставочный зал и морской клуб
Это всё разместят на территории Поленовского подворья.
23 апреля первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам создания Музейного квартала и реставрации объектов культурного наследия в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.
Рабочая группа по созданию Музейного квартала впервые собралась в расширенном составе. В совещании приняли участие заместитель министра
Вячеслав Федорищев
– С участием музейного сообщества, краеведов и историков министерство культуры Тульской области сформировало новую концепцию культурного кластера. Ее одобрил губернатор и по ней был сделан доклад президенту и председателю
Участники совещания совершили обход объектов, которые будут отреставрированы в историческом центре Тулы. Они посетили Успенский собор и исторические здания на улицах Благовещенской и Металлистов.
В частности, на территории Поленовского подворья будут размещены выставочный зал, морской клуб, арт-пространство с мастер-классами и пленэрами.
– То, что уже сделано, очень впечатляет. На данном этапе реставрация планируется на 14 объектах. В течение полутора лет их необходимо восстановить, привести в порядок, чтобы к 500-летию кремля они уже работали. Задача стоит действительно амбициозная, уверен, что руководство региона ее выполнит, — отметил Сергей Обрывалин.