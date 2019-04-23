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На каких улицах Тулы отключат электричество 24 апреля

На каких улицах Тулы отключат электричество 24 апреля

Специалисты «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 1-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.),
  • ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 33-61 (нечётн.),40-68 (чётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 94-128 (чётн.), 17-83 (нечётн.),
  • ул. Моторная, 2-46 (чётн.), 3-9-а (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 1-9 (нечётн.),
  • ул. Планерная, 8, 14,
  • ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 1-3, 6, 10, 11, 24, 22, 31,
  • 2-й пр-д, 1-а-з, 1, 2, 2-а-г, 2-10 (чётн),
  • ул. Воздухофлотская, 22-28 (чётн.), 35-а, 37, 39, 43-а, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 11-29 (нечётн.), 18-а-32-б (нечётн.),
  • 4-й пр-д, 15-31-а (нечётн.), 22-40 (чётн.),
  • ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-72 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
  • 7-й пр-д, 41-63-б (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а, 52-58 (чётн.),
  • ул. Кооперативная, 22,
  • 6-й пр-д, 70,
  • 8-й пр-д, 73, 74,
  • 9-й пр-д, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 42-60 (чётн.),
  • пос. 1-й Западный: ул. Жуковского, 1- 6,
  • ул. Грибоедова, 1,
  • ул. Никитина, 25, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • п. Станционный, 32-48.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +1
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