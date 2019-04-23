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Жители Щекинского района попросили у Алексея Дюмина новый ФАП
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Жители Щекинского района попросили у Алексея Дюмина новый ФАП

Глава Тульской области провел личный прием и рассмотрел обращения граждан.

Житель села Закопы Каменского района попросил помочь с бесперебойным водоснабжением жилых домов по улице Эмтеэсовская. Руководитель регионального минстроя Элеонора Шевченко сообщила, что в рамках проекта «Чистая вода Тульской области» в 2019 году в селе отремонтируют 6,2 км водопровода и организуют новую схему водоснабжения. Администрация уже готовится к заключению контракта на выполнение работ.

Тулячка обратилась к губернатору по вопросу устройства тротуаров по улице Судейского.  Глава городской администрации Евгений Авилов сообщил, что дорогу планируется отремонтировать в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Также на улице Судейского появятся искусственные неровности и новые дорожные знаки. Алексей Дюмин попросил жительницу принять участие в приемке работ.

Жительница Щекинского района попросила построить фельдшерско-акушерский пункт в поселке Социалистический. Министр здравоохранения Андрей Третьяков сообщил, что прорабатывается вопрос о предоставлении земельного участка под установку модульного ФАПа.

Также обсуждался вопрос ремонта подъездных дорог к жилым домам по улице Космонавтов, жители которой решили принять участие в проекте «Народный бюджет-2020». Алексей Дюмин рекомендовал администрации района проработать источники финансирования на ремонт подъездных дорог в этом году и попросил фонд «Перспектива» рассмотреть возможность установки новой детской площадки.

Житель Донского попросил модернизировать футбольное поле и обустроить раздевалки на стадионе имени В. А. Молодцова. Председатель областного комитета по спорту Дмитрий Яковлев сообщил, работы планируется выполнить в нынешнем году. Алексей Дюмин поручил комитету и администрации города проработать вопрос финансирования для установки раздевалок и укомплектования местной футбольной команды спортинвентарем.

Волонтер из Дубенского района обратилась с просьбой помочь обновить книжный фонд местной детской библиотеки. На эти цели выделят порядка 70 тысяч рублей. Ещё 200 тысяч потратят на закупку библиотечной мебели и оборудования. Алексей Дюмин вручил женщине сертификат на реализацию социально значимых проектов от фонда «Перспектива».

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:20 −2
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