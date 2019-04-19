Фото Алексея Пирязева.
Жители тульского поселка выступили против строительства дороги
Жильцы поселка 12 лет Октября обратились к губернатору.
Жители поселка 12 лет Октября выступают против дороги, которую планируют построить возле микрорайона Зеленстрой-2. Сам поселок был построен в 1998-2003 годах. Дома с прилегающими придомовыми проездами строились региональным Фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования на деньги сегодняшних собственников.
Оплатили жильцы всё: проекты и возведение домов, благоустройство территории, проведение коммуникаций, дорогу и заборы. Больше 15 лет поселок жил спокойно, но после начала строительства нового ЖК «Зеленстрой-2» всё изменилось. В новом микрорайоне началось возведение детского сада и школы. Но вот беда — к будущим учебным заведениям нет дороги. Решить эту проблему хотят за счет поселка. В 2013 году Соловьиный и Тополиный проезды были оформлены в собственность города. И это жителей, естественно, возмутило.
Через газету «Слобода» и портал Myslo жители обращаются к губернатору Тульской области Алексею Дюмину:
«Уведомляем Вас о том, что проезд с улицы Генерала Маргелова на Калужское шоссе не является муниципальной дорогой и проходит по территории, принадлежащей многоквартирным домам Калужское шоссе, 3 и проспект Ленина, 112-а. Выводимый поток транспорта из строящегося микрорайона на улицу Генерала Маргелова существенно увеличит интенсивность движения по придомовым проездам, где ширина проезжей части местами сужается до одной полосы с учетом припаркованных около домов автомобилей.
Подвергаются дополнительной нагрузке и, соответственно, риску разрушения инженерные коммуникации, проложенные ранее без учета нахождения под проезжей частью с такой интенсивностью движения.
Выезд на проспект Ленина из нашего микрорайона Зеленстрой-1 по улице Генерала Маргелова и так затруднен в течение всего дня, а при реализации задумок администрации здесь движение вообще встанет, в том числе на пятилучевом перекрестке улиц Генерала Маргелова, Соловьиного проезда, ул. Лесная Опушка и придомовой территории дома №112 по проспекту Ленина.
С учетом вышесказанного мы выражаем категорическое несогласие с планами администрации направления в нашу сторону транспортного потока».
Другие статьи по темам
Место