Жители тульского поселка выступили против строительства дороги

Фото Алексея Пирязева.

Жители поселка 12 лет Октября выступают против дороги, которую планируют построить возле микрорайона Зеленстрой-2. Сам поселок был построен в 1998-2003 годах. Дома с прилегающими придомовыми проездами строились региональным Фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования на деньги сегодняшних собственников.

Оплатили жильцы всё: проекты и возведение домов, благоустройство территории, проведение коммуникаций, дорогу и заборы. Больше 15 лет поселок жил спокойно, но после начала строительства нового ЖК «Зеленстрой-2» всё изменилось. В новом микрорайоне началось возведение детского сада и школы. Но вот беда — к будущим учебным заведениям нет дороги. Решить эту проблему хотят за счет поселка. В 2013 году Соловьиный и Тополиный проезды были оформлены в собственность города. И это жителей, естественно, возмутило.

Через газету «Слобода» и портал Myslo жители обращаются к губернатору Тульской области Алексею Дюмину:

«Уведомляем Вас о том, что проезд с улицы Генерала Маргелова на Калужское шоссе не является муниципальной дорогой и проходит по территории, принадлежащей многоквартирным домам Калужское шоссе, 3 и проспект Ленина, 112-а. Выводимый поток транспорта из строящегося микрорайона на улицу Генерала Маргелова существенно увеличит интенсивность движения по придомовым проездам, где ширина проезжей части местами сужается до одной полосы с учетом припаркованных около домов автомобилей.

Подвергаются дополнительной нагрузке и, соответственно, риску разрушения инженерные коммуникации, проложенные ранее без учета нахождения под проезжей частью с такой интенсивностью движения.

Выезд на проспект Ленина из нашего микрорайона Зелен­строй-1 по улице Генерала Маргелова и так затруднен в течение всего дня, а при реализации задумок администрации здесь движение вообще встанет, в том числе на пятилучевом перекрестке улиц Генерала Маргелова, Соловьиного проезда, ул. Лесная Опушка и придомовой территории дома №112 по проспекту Ленина.

С учетом вышесказанного мы выражаем категорическое несогласие с планами администрации направления в нашу сторону транспортного потока».