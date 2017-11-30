Скандал в тульском коттеджном поселке: Администрация назвала предполагаемые дороги проектом

Фото Алексея Пирязева.

В Туле жители коттеджного поселка 12 лет Октября продолжают отстаивать дорогу, проходящую между домами в Соловьином и Тополином проездах и улице Лесная Опушка. Myslo уже писал о том, что подъезды к домам планируют сделать автомобильной дорогой, и тем самым организовать по ним проезд к новой школе в жилом комплексе «Зеленстрой-2».

Представители администрации Тулы, министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору области провели встречу с жителями поселка. Однако она, прямо скажем, оказалась не очень продуктивной.

На встречу пришли представители ведомств, которые не выносят непосредственного решения. Они только выслушали жалобы жителей, чтобы передать их руководителям.

Претензии к проекту дороги у жителей все те же. По их мнению, подъезды к домам не соответствуют требованиям автодорог: проезды узкие, часть дорог покрыта тротуарной плиткой, а сразу под тонким покрытием находятся коммуникации, которые может разрушить большой автомобильный поток.

Кроме того, машины создадут опасную ситуацию для пешеходов.

- Здесь даже нет тротуара. Дети из школы будут идти по узкой дороге, по которой собираются ездить много машин. Неужели власти ждут, когда начнутся происшествия? — возмущаются жители. — Да и транспортная развязка тут очень плохая. Дороги узкие, а перед школой вообще тупик. Тут утром и так нельзя выехать из поселка, а будет вообще непрекращающийся затор. Мы даже из дворов не сможем выехать!

Представитель управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Иван Мельников пояснил, что пока схема движения в поселке не утверждена. Это только один из предполагаемых вариантов.

Иван Мельников - Схема, которую увидели жители, это концепция. На ней пока нет деталей, о которых говорят жители, потому что проект только прорабатывается. Как раз на этом этапе мы и фиксируем замечания, рассматриваем различные варианты решения проблемы, — сказал Иван Мельников. — Если дорога не будет соответствовать требованиям, естественно, ее приведут в порядок. Но пока еще точно не решено, что в этом месте обязательно будет дорога.

Представитель администрации рассказал, что сейчас рассматривается около шести путей подъезда к школе, и каждый из них прорабатывается.

Жители поясняют: они не против того, чтобы через поселок ходили люди.

- У нас всегда открыты ворота, здесь гуляют мамы с колясками, ходят люди, мы никогда не хотели отгородиться совсем. Мы тут ездим очень тихо, всегда готовы к пешеходам, но если будет большой поток, то начнутся происшествия, — говорят жители. — Считаем, что идеальным решением было бы, если где-то перед входом в поселок организовали площадку, где родители могли бы оставить машины и проводить детей через поселок в школу.

Пока вопрос с дорогой остается открытым. Но решения о частичном сносе построек уже выносятся. Спустя много лет оказалось, что дворы находятся за пределами красных линий. А теперь, если их снесут, дорогу можно будет расширить. Подробнее об этом читайте здесь.

К слову, пока администрация Тулы не говорит ничего конкретного и СМИ. Официальный запрос на имя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, с просьбой прояснить ситуацию, мы направили еще 9 ноября, но ответ так и не получили. Хотя по закону «О СМИ» запрашиваемая информация должна быть предоставлена в семидневный срок.