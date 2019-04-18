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Тульские власти встретились с дольщиками ЖК «Молодежный»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские власти встретились с дольщиками ЖК «Молодежный»

Представители надзорных органов рассказали о применении мер административного воздействия к застройщику.

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко провел встречу с представителями инициативной группы участников долевого строительства жилого комплекса «Молодежный». Застройщик комплекса — ООО «Аврора-Гринн».

Строительная компания допустила перенос срока сдачи объектов. В настоящее время планируется завершить строительство домов № 10−12 до 30.06.2019, № 13−17 — до 31.12.2019, № 18−21 — до 27.08.2020.

В ходе встречи застройщик рассказал о ходе работ и ответил на вопросы дольщиков. Представители надзорных органов рассказали о применении мер административного воздействия к ООО «Аврора-Гринн» и работе застройщика с ресурсоснабжающими организациями.

Ранее губернатор Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину и начальнику инспекции Павлу Мусиенко продолжить работу по решению проблемных вопросов на объектах долевого строительства.

Напомним, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется переход от строительства жилья с использованием договора долевого участия (ДДУ) к банковскому кредитованию и иным формам финансирования (счета эскроу). Новая модель вводится с 1 июля 2019 года. Она защитит участников долевого строительства от риска потерять вложенные средства.

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