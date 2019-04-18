На субботнике в Туле высадят 267 деревьев и более 2000 кустарников

Фото из архива MySlo

В субботу, 20 апреля, в Туле в рамках проекта «Генеральная уборка» пройдет второй в этом году субботник. В прошлую субботу город расчищали от мусора и грязи, в этот раз, по поручению Евгения Авилова, приоритетным направлением станут работы по озеленению.

Управление благоустройства определено 11 площадок. Также работы пройдут во дворах домов во всех районах Тулы. Всего планируется высадить 267 деревьев и 2199 кустарника, в их числе: