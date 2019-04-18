Фото из архива MySlo
На субботнике в Туле высадят 267 деревьев и более 2000 кустарников
Городское управление по благоустройству определило 11 площадок для озеленения.
В субботу, 20 апреля, в Туле в рамках проекта «Генеральная уборка» пройдет второй в этом году субботник. В прошлую субботу город расчищали от мусора и грязи, в этот раз, по поручению Евгения Авилова, приоритетным направлением станут работы по озеленению.
Управление благоустройства определено 11 площадок. Также работы пройдут во дворах домов во всех районах Тулы. Всего планируется высадить 267 деревьев и 2199 кустарника, в их числе:
- 100 сосен на территории Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина,
- 62 клена на пересечении улиц Кутузова и Волкова,
- 400 кустов пузыреплодника на ул. Союзной,
- 560 кустов спиреи и барбариса на ул. Октябрьской (от железнодорожного моста до ул. Токарева),
- 20 рябин рядом с домами № 12, 14 и 16 по ул. Кауля.
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