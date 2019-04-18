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Сколько заработали за год заместители губернатора Тульской области

Сколько заработали за год заместители губернатора Тульской области

Руководители областного правительства отчитались о доходах и собственности за 2018 год.

Обнародованы сведения о доходах и собственности заместителей Алексея Дюмина. Напомним, сам глава Тульской области за 2018 год заработал свыше 6,5 млн рублей.

Первый заместитель губернатора Тульской области – председатель регионального правительства Валерий Шерин задекларировал 4 266 702 рублей. В собственности у него находится земельный участок в 5300 кв. м. и гараж, в котором стоит BMW 530D 2016 года выпуска. В пользовании у Валерия Витальевича – жилой дом на 205,3 кв. м.  

Первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев за год заработал 4 790 362 рублей. В собственности у него имеется квартира площадью 73,3 кв. м. Ещё две квартиры – 56,6 и 64,7 кв. м. находятся в пользовании.

Доход самого богатого заместителя главы региона Александра Сорокина за год почти не изменился – он задекларировал 7 116 692 рублей. Перечень собственности тоже остался прежним: четыре земельных участка, два гаража, жилой дом площадью 368 кв. м., доля в квартире площадью 81 кв. м., а также Volkswagen Touareg 2013 года выпуска.

У Сергея Егорова личной недвижимости нет. Замгубернатора пользуется двумя квартирами – 75,9 и 101,4 кв. м. Его доход за 2018 год составил 4 766 513 рублей. Ездит Сергей Николаевич на BMW X5 2012 года выпуска.

Ирина Волкова задекларировала 4 598 056 рублей. В собственности у неё находится квартира площадью 61,4 кв. м. Ещё одна квартира – на 74.6 кв. м. – находится в пользовании.  Уточняется, что недвижимость Ирина Леонидовна приобрела за счёт накоплений и кредита.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 −1
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