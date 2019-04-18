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В пятницу на 30 улицах Тулы отключат электричество

В пятницу на 30 улицах Тулы отключат электричество

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Фрунзе, 22, 24, 20,
  • ул. Первомайская, 30,
  • ул. Ложевая, 140,
  • ул. Советская, 56, 60, 54,
  • пр-т Ленина, 14,
  • пер. Городской, 29, 33, 33-а, 60, 43,
  • ул. Рязанская, 32 к. 4,
  • ул. Приупская, 28, 29, 30,
  • ул. М. Мазая, 11,
  • ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
  • ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.),
  • ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.),
  • ул. Курковая, 5,
  • ул. Дрейера, 48-50 (чётн.),
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
  • 2-й Лихвинский пос., 3-26, 18-а,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 2-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • 2-й Лихвинский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Лихвинский пр-д, 18,
  • пр-д Косой, 4, 6, 8, 10,
  • п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
  • п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 0
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