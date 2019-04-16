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В Туле прекратятся «плановые отключения» светофоров
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле прекратятся «плановые отключения» светофоров

Администрация города совместно с АО «ТГЭС» разработали мероприятия по бесперебойному питанию светофорных объектов.

В Туле нередко отключают светофоры во время ремонтных работ специалистами «ТГЭС. Так, буквально неделю назад на одной из самых оживленных улиц города — улице Рязанской — были обесточены светофорные объекты. На этом участке водитель МАЗа на пешеходном переходе сбил пенсионерку. Женщина получила серьезные травмы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, во исполнении поручения губернатора Тульской области Алексея Дюмина были разработаны мероприятия по обеспечению непрерывной подачи энергоресурса на светофорные объекты в период плановых отключений АО «ТГЭС».

Бесперебойное питание обеспечивается за счет подключения светофора к бензиновому генератору.

На это время мониторинг и контроль осуществляют представители специализированной подрядной организации и Центра гражданской защиты и спасательных работ.

Так, 11 апреля на время отключения электроэнергии специалисты подключили светофоры к бесперебойному питанию на пересечении Одоевского шоссе и ул. Тихмянова.

Сегодня, 16 апреля, аналогичные мероприятия были реализованы на пересечении улиц Болотова и Кабакова с 9.00.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:44 0
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